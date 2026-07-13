Число пострадавших при пожаре в Бангкоке увеличилось до 72

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при пожаре в пивном ресторане в Бангкоке увеличилось до 72 человек.
- 45 человек считаются пропавшими без вести.
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в пивном ресторане в Бангкоке увеличилось до 72, еще 45 человек считаются пропавшими без вести, говорится в заявлении Центра помощи пострадавшим в результате пожара при городской администрации Бангкока.
Ранее СМИ сообщали о 63 раненых, 22 человека из числа которых находятся в тяжелом и критическом состоянии.
"Количество раненых при пожаре в пивном ресторане "Ронг Биа На Ладпрао" ("Пивоварня на улице Ладпрао" - ред.) на настоящий момент составляет 72 человека, из них в тяжелом состоянии 25 человек. Пропавшими без вести считаются 45 человек", - говорится в заявлении.