Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке

Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке

© REUTERS / Arnun Chonmahatrakool Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке

Число пострадавших при пожаре в Бангкоке увеличилось до 72

Краткий пересказ от РИА ИИ Число пострадавших при пожаре в пивном ресторане в Бангкоке увеличилось до 72 человек.

45 человек считаются пропавшими без вести.

БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в пивном ресторане в Бангкоке увеличилось до 72, еще 45 человек считаются пропавшими без вести, говорится в заявлении Центра помощи пострадавшим в результате пожара при городской администрации Бангкока.

Ранее СМИ сообщали о 63 раненых, 22 человека из числа которых находятся в тяжелом и критическом состоянии.