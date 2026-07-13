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Число пострадавших при пожаре в Бангкоке увеличилось до 72 - РИА Новости, 13.07.2026
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14:00 13.07.2026 (обновлено: 14:20 13.07.2026)
Число пострадавших при пожаре в Бангкоке увеличилось до 72

Число пострадавших при пожаре в Бангкоке увеличилось до 72, 45 пропали без вести

© REUTERS / Arnun ChonmahatrakoolСпасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке
Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Arnun Chonmahatrakool
Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при пожаре в пивном ресторане в Бангкоке увеличилось до 72 человек.
  • 45 человек считаются пропавшими без вести.
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в пивном ресторане в Бангкоке увеличилось до 72, еще 45 человек считаются пропавшими без вести, говорится в заявлении Центра помощи пострадавшим в результате пожара при городской администрации Бангкока.
Ранее СМИ сообщали о 63 раненых, 22 человека из числа которых находятся в тяжелом и критическом состоянии.
"Количество раненых при пожаре в пивном ресторане "Ронг Биа На Ладпрао" ("Пивоварня на улице Ладпрао" - ред.) на настоящий момент составляет 72 человека, из них в тяжелом состоянии 25 человек. Пропавшими без вести считаются 45 человек", - говорится в заявлении.
Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
СМИ: треть раненых при пожаре в Бангкоке находятся в критическом состоянии
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