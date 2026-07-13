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Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке, сообщило посольство - РИА Новости, 13.07.2026
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12:23 13.07.2026 (обновлено: 12:32 13.07.2026)
Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке, сообщило посольство

Посольство России: российских граждан нет среди погибших при пожаре в Бангкоке

© REUTERS / Arnun ChonmahatrakoolСпасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке
Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Arnun Chonmahatrakool
Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По предварительным данным, россиян нет среди погибших и раненых при пожаре в Бангкоке.
  • Посольство России в Таиланде находится в контакте с местными органами и отслеживает информацию о пожаре.
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. По предварительным данным, россиян нет среди погибших и раненых при пожаре в Бангкоке, сообщает посольство РФ в Таиланде в комментарии на своих интернет-ресурсах.
"Согласно полученным предварительным данным от муниципальных властей г. Бангкока, в результате произошедшего в ночь с 12 на 13 июля 2026 года пожара в одном из столичных развлекательных заведений среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет", - говорится в комментарии.
Дипломаты также сообщают, что посольство России в Таиланде находится в контакте с компетентными местными органами и внимательно отслеживает поступающую информацию.
"Российская дипмиссия выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии.
Спасатели на месте пожара в в баре в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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