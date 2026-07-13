Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке, сообщило посольство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По предварительным данным, россиян нет среди погибших и раненых при пожаре в Бангкоке.
- Посольство России в Таиланде находится в контакте с местными органами и отслеживает информацию о пожаре.
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. По предварительным данным, россиян нет среди погибших и раненых при пожаре в Бангкоке, сообщает посольство РФ в Таиланде в комментарии на своих интернет-ресурсах.
"Согласно полученным предварительным данным от муниципальных властей г. Бангкока, в результате произошедшего в ночь с 12 на 13 июля 2026 года пожара в одном из столичных развлекательных заведений среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет", - говорится в комментарии.
Дипломаты также сообщают, что посольство России в Таиланде находится в контакте с компетентными местными органами и внимательно отслеживает поступающую информацию.
"Российская дипмиссия выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии.