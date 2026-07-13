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В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 13.07.2026
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13:46 13.07.2026 (обновлено: 14:00 13.07.2026)
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Балицкий: при атаке ВСУ на автомобиль в селе Константиновка ранены отец и сын

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа пострадали отец и сын.
  • Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Отец и сын пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"При атаке на гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа пострадали двое мужчин – отец и сын", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
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