В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа пострадали отец и сын.
- Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Отец и сын пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.