Краткий пересказ от РИА ИИ Плотоядная бактерия Vibrio vulnificus опасна только при попадании в организм через открытую рану.

Несколько пляжей в Испании закрылись из-за распространения этой бактерии.

Европейский центр контроля заболеваний предупредил о растущей угрозе заражения бактериями Vibrio в Европе из-за прогрева прибрежных морских вод.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Плотоядная бактерия, угрожающая отдыхающим на средиземноморских пляжах Европы, опасна только при попадании в организм через открытую рану, сообщил РИА Новости итальянский эксперт в области общественного здравоохранения из Экспериментального зоопрофилатического института Венеции (IZSVe) Амедео Манфрин.

Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus, которую называют плотоядной, вызывает тревогу во всем Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары. В июне канал 10 News сообщил, что несколько пляжей в Испании закрылись из-за этой бактерии.

"Бактерия Vibrio vulnificus (от латинского vulnus) получила свое название из-за того, что для развития патогенности ей необходима открытая рана", - рассказал итальянский медик, возглавляющий Национальную референсную лабораторию по болезням ракообразных при IZSVe.

По его словам, эта бактерия встречается преимущественно в соленой воде.

"Однако она не представляет серьезной угрозы, даже если пловец случайно проглотит небольшое количество морской воды", - отметил Манфрин.