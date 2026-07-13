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Врач оценил риски заразиться плотоядной бактерией в Средиземном море - РИА Новости, 13.07.2026
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06:34 13.07.2026
Врач оценил риски заразиться плотоядной бактерией в Средиземном море

Манфрин: плотоядная бактерия опасна только при попадании в организм через рану

© Depositphotos.com / mmedpПляж в Галисии, Испания
Пляж в Галисии, Испания - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Depositphotos.com / mmedp
Пляж в Галисии, Испания . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Плотоядная бактерия Vibrio vulnificus опасна только при попадании в организм через открытую рану.
  • Несколько пляжей в Испании закрылись из-за распространения этой бактерии.
  • Европейский центр контроля заболеваний предупредил о растущей угрозе заражения бактериями Vibrio в Европе из-за прогрева прибрежных морских вод.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Плотоядная бактерия, угрожающая отдыхающим на средиземноморских пляжах Европы, опасна только при попадании в организм через открытую рану, сообщил РИА Новости итальянский эксперт в области общественного здравоохранения из Экспериментального зоопрофилатического института Венеции (IZSVe) Амедео Манфрин.
Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus, которую называют плотоядной, вызывает тревогу во всем Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары. В июне канал 10 News сообщил, что несколько пляжей в Испании закрылись из-за этой бактерии.
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"Бактерия Vibrio vulnificus (от латинского vulnus) получила свое название из-за того, что для развития патогенности ей необходима открытая рана", - рассказал итальянский медик, возглавляющий Национальную референсную лабораторию по болезням ракообразных при IZSVe.
По его словам, эта бактерия встречается преимущественно в соленой воде.
"Однако она не представляет серьезной угрозы, даже если пловец случайно проглотит небольшое количество морской воды", - отметил Манфрин.
В начале июля Европейский центр контроля заболеваний (ECDC) предупредил о растущей угрозе заражения бактериями Vibrio в Европе из-за прогрева прибрежных морских вод. В зависимости от штамма инфекция может вызывать как опасные воспаления кожи, так и тяжелые кишечные расстройства или инфекции ушей.
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