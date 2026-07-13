В Бахрейне снова сработали сирены воздушной тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне сработала сирена воздушной тревоги.
- Министерство внутренних дел Бахрейна предписало подданным и иностранным резидентам укрыться в безопасных местах.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги снова сработали в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.
Ранее МВД уже сообщало о воздушной тревоге в королевстве.
"Прозвучала сирена воздушной тревоги. Подданным и иностранным резидентам предписано соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах", - отмечается в сообщении ведомства в социальной сети Х.
В публикации не приводятся другие подробности.