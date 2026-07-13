Суд прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Мары Багдасарян.
- Дело о банкротстве было возбуждено в мае по заявлению ФНС по Кировской области.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве стритрейсерши Мары Багдасарян, возбужденное в мае по заявлению ФНС по Кировской области, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
Суд ранее назначил на понедельник рассмотрение обоснованности заявления налогового органа о банкротстве Багдасарян. Причины прекращения производства пока не указаны.
Мара Багдасарян - дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна. Девушка прославилась из-за злостных нарушений ПДД и уклонения от уплаты административных штрафов. Она регулярно участвовала в уличных гонках и была пожизненно лишена водительских прав.
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