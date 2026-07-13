Суд прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве стритрейсерши Мары Багдасарян, возбужденное в мае по заявлению ФНС по Кировской области, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.