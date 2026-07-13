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Россия и Азербайджан нормализовали отношения, заявил Алиев - РИА Новости, 13.07.2026
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10:19 13.07.2026
Россия и Азербайджан нормализовали отношения, заявил Алиев

Алиев отметил позитивную динамику в отношениях между Россией и Азербайджаном

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан и Россия нормализовали отношения, заявил Ильхам Алиев.
  • Контакты между странами на различных уровнях продолжаются.
  • Эти связи имеют важное значение для двустороннего сотрудничества и всего региона, подчеркнул Алиев.
БАКУ, 13 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия нормализовали отношения, которые, по его словам, развиваются позитивно.
"Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента (России Владимира - ред.) Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой. Вы упомянули определенные трудности. Да, мы обо всех о них знаем. Но главное заключается в том, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались", - сказал Алиев, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
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По словам Алиева, контакты на различных уровнях продолжаются.
"Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов. В этом отношении, считаю, все развивается нормально, и мы этим довольны", - отметил президент Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном имеют важное значение как для двустороннего сотрудничества, так и для всего региона.
"Эти отношения охватывают как традиционные сферы сотрудничества, так и новые направления, которые могут появиться в будущем. Особое значение здесь имеют вопросы транспорта. Торговля и гуманитарное сотрудничество также относятся к числу важных направлений", - отметил глава государства.
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В миреРоссияАзербайджанИльхам Алиев
 
 
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