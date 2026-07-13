Россия и Азербайджан нормализовали отношения, заявил Алиев

Краткий пересказ от РИА ИИ Азербайджан и Россия нормализовали отношения, заявил Ильхам Алиев.

Контакты между странами на различных уровнях продолжаются.

Эти связи имеют важное значение для двустороннего сотрудничества и всего региона, подчеркнул Алиев.

БАКУ, 13 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия нормализовали отношения, которые, по его словам, развиваются позитивно.

"Мы придаем большое значение отношениям с Россией . Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента (России Владимира - ред.) Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой. Вы упомянули определенные трудности. Да, мы обо всех о них знаем. Но главное заключается в том, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались", - сказал Алиев , выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, контакты на различных уровнях продолжаются.

"Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов. В этом отношении, считаю, все развивается нормально, и мы этим довольны", - отметил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном имеют важное значение как для двустороннего сотрудничества, так и для всего региона.