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Электромобили "Атом" включили в список автомобилей для такси - РИА Новости, 13.07.2026
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15:51 13.07.2026 (обновлено: 15:57 13.07.2026)
Электромобили "Атом" включили в список автомобилей для такси

РИА Новости: электромобили "Атом" вошли в перечень локализованных авто для такси

© Фото : АО "Кама" Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом"
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : АО "Кама"
Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электромобиль «Атом» включен в перечень локализованных авто для такси Минпромторга России.
  • Электромобиль «Атом», производимый АО «Кама» на мощностях завода «Москвич», стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России.
  • Для включения в перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарки, машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Электромобили "Атом" включены в перечень локализованных авто для такси, следует из документа Минпромторга России, который изучил корреспондент РИА Новости.
Производимый АО "Кама" на мощностях завода "Москвич" электромобиль стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России. Помимо "Атома", в список попал анонсированный ведомством ранее Jetour X70Plus.
Перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарки, до этого состоял из 28 моделей брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич" и UMO.
Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, а для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
Эти критерии выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
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