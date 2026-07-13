Электромобили "Атом" включили в список автомобилей для такси

Краткий пересказ от РИА ИИ Электромобиль «Атом» включен в перечень локализованных авто для такси Минпромторга России.

Электромобиль «Атом», производимый АО «Кама» на мощностях завода «Москвич», стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России.

Для включения в перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарки, машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Электромобили "Атом" включены в перечень локализованных авто для такси, следует из документа Минпромторга России, который изучил корреспондент РИА Новости.

Производимый АО "Кама" на мощностях завода "Москвич" электромобиль стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России . Помимо "Атома", в список попал анонсированный ведомством ранее Jetour X70Plus.

Перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарки, до этого состоял из 28 моделей брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич" и UMO.

Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, а для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.