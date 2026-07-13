Мирошник прокомментировал атаки Украины на гражданский транспорт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаки Киева на гражданский транспорт терроризмом и военными преступлениями.
- Мирошник заявил, что такие действия направлены на ограничение логистики и передвижения гражданского населения, а также на создание страха и влияние на внутренние настроения в России.
- По словам Мирошника, ответом на подобные действия могут быть либо военные меры, либо требование к международному сообществу принудить Киев к выполнению норм международного гуманитарного права.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Атаки Киева на гражданский транспорт – это чистой воды терроризм и военные преступления, заявил РИА новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ рейсового автобуса "Стаханов-Москва" в ЛНР.
"Они (украинцы - ред.) стремятся ограничить логистику или передвижение гражданского населения, заставить бояться и повлиять на внутренние настроения внутри России. Это чистой воды терроризм, совершение военных преступлений, которые противоречат нормам и принципам международного права", - сказал он агентству.
По словам Мирошника, ответов на подобные действия может быть два.
"Первый, и он, скорее всего, предпочтительный, это военные ответы по тем, кто совершает подобные преступления. И второе, это вынесение на международной площадке детальной информации о происходящем и требования к международному сообществу принудить Киев и его сообщников к выполнению норм международного гуманитарного права. Если этого не получается, остается только военный ответ", - резюмировал он.