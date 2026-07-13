Мирошник прокомментировал атаки Украины на гражданский транспорт

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Атаки Киева на гражданский транспорт – это чистой воды терроризм и военные преступления, заявил РИА новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ рейсового автобуса "Стаханов-Москва" в ЛНР.