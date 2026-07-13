В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Березовка Борисовского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погибла женщина.
- В селе Криничное от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область, сообщает оперштаб региона.
"В селе Березовка Борисовского округа на территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что в результате атаки в селе Криничное от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин, их доставили в медучреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18