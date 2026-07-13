В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область, сообщает оперштаб региона.

В оперштабе добавили, что в результате атаки в селе Криничное от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин, их доставили в медучреждения.