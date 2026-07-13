В Курской области из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина

КУРСК, 13 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ по Рыльску Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ранения не значительны, на месте пострадавшему оказана медицинская помощь, будет наблюдаться амбулаторно.