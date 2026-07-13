В Курской области из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара дрона ВСУ по Рыльску Курской области пострадал 41-летний мужчина.
- Его ранения незначительны, ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
КУРСК, 13 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ по Рыльску Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что ранения не значительны, на месте пострадавшему оказана медицинская помощь, будет наблюдаться амбулаторно.
"Вновь призываю наших людей — пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны. Не подвергайте себя опасности", - сообщил губернатор.
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