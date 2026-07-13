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В Курской области из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 13.07.2026
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19:13 13.07.2026
В Курской области из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина

Хинштейн: в Рыльске из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара дрона ВСУ по Рыльску Курской области пострадал 41-летний мужчина.
  • Его ранения незначительны, ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
КУРСК, 13 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ по Рыльску Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"ВСУ продолжают атаковать мирных жителей курского приграничья. Вражеский дрон нанес удар по Рыльску. В результате пострадал 41-летний мужчина", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что ранения не значительны, на месте пострадавшему оказана медицинская помощь, будет наблюдаться амбулаторно.
"Вновь призываю наших людей — пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны. Не подвергайте себя опасности", - сообщил губернатор.
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ПроисшествияКурская областьРыльскАлександр Хинштейн
 
 
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