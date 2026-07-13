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Министр по молодежной политике Запорожской области ранен при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.07.2026
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16:47 13.07.2026
Министр по молодежной политике Запорожской области ранен при атаке ВСУ

В Запорожской области при атаке ВСУ ранен министр по молодежной политики Логунов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов получил легкое ранение ноги при атаке ВСУ по трассе "Новороссия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов получил легкое ранение ноги при атаке ВСУ по трассе "Новороссия", сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.
"Сегодня во время отражения вражеской атаки по трассе "Новороссия" автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области попал под удар дрона. Егор Логунов получил легкое ранение ноги", - написал Аширов в своем Telegram-канале.
Замглавы Росмолодежи пожелал скорейшего выздоровления Логунову и выразил гордость руководителями молодежной политики РФ.
Трасса "Новороссия" проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Является частью сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря.
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