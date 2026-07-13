Министр по молодежной политике Запорожской области ранен при атаке ВСУ

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов получил легкое ранение ноги при атаке ВСУ по трассе "Новороссия", сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

Трасса "Новороссия" проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Является частью сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря.