Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области отразили массированную воздушную атаку - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 13.07.2026 (обновлено: 09:48 13.07.2026)
В Херсонской области отразили массированную воздушную атаку

В Херсонской области за ночь сбили 47 беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь с 12 на 13 июля над Херсонской областью сбито 47 беспилотников ВСУ.
  • Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что военные продолжают круглосуточно прикрывать жителей, дороги и важные объекты региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Отражена массированная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за ночь сбито 47 беспилотников, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"В ночь с 12 на 13 июля над Херсонской областью сбиты 47 вражеских БПЛА самолетного типа. Очередная массированная атака ВСУ отражена", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, военные продолжают круглосуточно прикрывать жителей, дороги и важные объекты региона.
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Силы ПВО за ночь сбили 342 беспилотника
08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала