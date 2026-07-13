В Херсонской области отразили массированную воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь с 12 на 13 июля над Херсонской областью сбито 47 беспилотников ВСУ.
- Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что военные продолжают круглосуточно прикрывать жителей, дороги и важные объекты региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Отражена массированная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за ночь сбито 47 беспилотников, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"В ночь с 12 на 13 июля над Херсонской областью сбиты 47 вражеских БПЛА самолетного типа. Очередная массированная атака ВСУ отражена", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, военные продолжают круглосуточно прикрывать жителей, дороги и важные объекты региона.