Рейтинг@Mail.ru
В Солнечногорске при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 13.07.2026 (обновлено: 07:12 13.07.2026)
В Солнечногорске при атаке ВСУ пострадали два человека

В Солнечногорске при попадании БПЛА ВСУ в дом пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом.
  • В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в подмосковном Солнечногорске, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека... Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в результате удара повреждены стена и остекление здания.
Губернатор добавил, что в деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Силы ПВО сбили 81 БПЛА в Подмосковье
07:08
 
СолнечногорскМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала