В Солнечногорске при атаке ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Солнечногорске два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом.

В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в подмосковном Солнечногорске, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека... Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Воробьев в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что в результате удара повреждены стена и остекление здания.