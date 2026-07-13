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В Астрахани девочка отдала мошенникам драгоценности на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2026
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13:12 13.07.2026
В Астрахани девочка отдала мошенникам драгоценности на 30 миллионов рублей

В Астрахани девочка отдала мошенникам наличные и украшения на 30 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани девочка отдала мошенникам наличные и золотые украшения на сумму почти 30 миллионов рублей.
  • Злоумышленники, представляясь курьером, сотрудником портала "Госуслуги" и ФСБ, убедили несовершеннолетнюю передать им все ценности из дома.
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Девочка в Астрахани отдала мошенникам наличные и золотые украшения почти на 30 миллионов рублей, сообщили в УМВД РФ по региону.
По данным полиции, злоумышленники связались с несовершеннолетней астраханкой по видеосвязи и, представляясь курьером, сотрудником портала "Госуслуги" и ФСБ, под предлогом декларирования денежных средств убедили ее передать им все ценности, находящиеся в доме.
"По указанию афериста она передала неустановленному лицу 4 миллиона рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 килограмма. Ущерб составил 29 миллионов 169 тысяч 658 рублей", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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ПроисшествияАстраханьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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