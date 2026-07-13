В Астрахани девочка отдала мошенникам драгоценности на 30 миллионов рублей

ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Девочка в Астрахани отдала мошенникам наличные и золотые украшения почти на 30 миллионов рублей, сообщили в УМВД РФ по региону.

"По указанию афериста она передала неустановленному лицу 4 миллиона рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 килограмма. Ущерб составил 29 миллионов 169 тысяч 658 рублей", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".