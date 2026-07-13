Армия Ирана сообщила об ударах по военным объектам США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Ирана нанесла удары беспилотниками по объектам в Кувейте.
- Среди пораженных объектов — места дислокации американских сил, системы ПВО, ракетные комплексы, укрытия и склады армии США.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-служба армии Ирана сообщила об ударах БПЛА по дислокации американских военных, системам ПВО, ракетным комплексам и складам армии США в Кувейте.
"В ответ на повторяющиеся незаконные атаки США на нашу страну, несколько часов назад в рамках новой серии ударов дронов армии Ирана места дислокации американских сил, системы ПВО, ракетные комплексы, укрытия и склады армии США в Кувейте были поражены ударными беспилотниками", - говорится в сообщении пресс-службы иранской армии.
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6 марта, 13:40