Жителю Армавира дали 19 лет колонии за убийство участника СВО

"Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего, взыскав компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей каждому", - говорится в сообщении.