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Жителю Армавира дали 19 лет колонии за убийство участника СВО - РИА Новости, 13.07.2026
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13:43 13.07.2026
Жителю Армавира дали 19 лет колонии за убийство участника СВО

Житель Армавира получил 19 лет за убийство участника СВО после ссоры у караоке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краснодарский краевой суд назначил 19 лет колонии строгого режима жителю Армавира, который в ходе конфликта зарезал участника СВО, попросившего прикурить.
  • Он нанес ему два удара ножом в область живота.
  • Подсудимый признал вину частично.
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 19 лет колонии строгого режима жителю Армавира, который в ходе конфликта зарезал участника СВО, попросившего прикурить, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По информации ведомства, 14 июля 2024 года Альберт Пилосян возле караоке-бара в Армавире вступил в ранее начавшийся конфликт между его друзьями и незнакомцем, нанес со спины два удара ножом в область живота. Мужчину госпитализировали, он скончался в больнице. Причиной конфликта стало обращение погибшего к девушкам из компании Пилосяна с просьбой закурить.
"Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего, взыскав компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей каждому", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибший с 2022 по 2024 год выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, а подсудимый признал вину частично.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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ПроисшествияАрмавирКраснодарский краевой суд
 
 
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