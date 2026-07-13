Анохин: 40 семей Смоленщины улучшат жилусловия с помощью бюджетных средств

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В 2026 году 40 семей Смоленской области улучшат свои жилищные условия с использованием бюджетных средств, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Выплата предусмотрена для семей, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а также соблюдается ряд критериев. В 2026 году в реализации мероприятия принимают участие 23 муниципальных образования. В 2027 году к ним присоединятся Ершичский и Холм-Жирковский муниципальные округа", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что среди претендентов на выплату приоритетное право на ее получение имеют многодетные молодые семьи, а также семьи участников специальной военной операции. В первом полугодии 2026 года свои жилищные условия улучшили 22 семьи, среди них – 7 многодетных семей и столько же семей участников СВО. До конца года выплаты получат еще 18 семей. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено более 51 миллиона рублей.