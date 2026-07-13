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Анохин: 40 семей Смоленщины улучшат жилусловия с помощью бюджетных средств - РИА Новости, 13.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:58 13.07.2026
Анохин: 40 семей Смоленщины улучшат жилусловия с помощью бюджетных средств

Жилусловия в 2026 г улучшат 40 семей Смоленщины благодаря бюджетным средствам

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В 2026 году 40 семей Смоленской области улучшат свои жилищные условия с использованием бюджетных средств, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Выплата предусмотрена для семей, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а также соблюдается ряд критериев. В 2026 году в реализации мероприятия принимают участие 23 муниципальных образования. В 2027 году к ним присоединятся Ершичский и Холм-Жирковский муниципальные округа", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что среди претендентов на выплату приоритетное право на ее получение имеют многодетные молодые семьи, а также семьи участников специальной военной операции. В первом полугодии 2026 года свои жилищные условия улучшили 22 семьи, среди них – 7 многодетных семей и столько же семей участников СВО. До конца года выплаты получат еще 18 семей. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено более 51 миллиона рублей.
"Помимо жилищной поддержки, в регионе действует комплексная система помощи молодым семьям в рамках национального проекта "Семья". С 2026 года семьи при рождении третьего или последующего ребенка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Для многодетных семей введена компенсация 50% стоимости обучения детей в колледжах и вузах. Также в области работают пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных – перечень насчитывает почти 30 наименований", – отметил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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