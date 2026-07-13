NYT: экс-президент Ирана Ахмадинежад является тайным агентом "Моссада"

Краткий пересказ от РИА ИИ Внешняя разведка Израиля «Моссад» на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране.

В 2024 и 2025 годах Ахмадинежад посещал Венгрию под предлогом участия в климатических конференциях, а на самом деле проводил секретные переговоры с представителями «Моссад».

После февральских событий 2026 года спецслужбы Ирана смогли полностью распутать связи Ахмадинежада с Израилем, и сейчас бывший президент находится под домашним арестом.

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны, сообщает газета Внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в США и Иране.

« "Многолетние усилия по подготовке бывшего президента Ирана в качестве ценного сотрудника разведки завершились драматической попыткой вывезти его на конспиративную квартиру Израиля в первые дни войны (с США – ред.). Однако этот план сорвался", - пишет издание.

По данным газеты, в 2024 и 2025 годах Ахмадинежад посещал Венгрию под предлогом участия в климатических конференциях в Университете государственной службы Людовика. Как утверждает газета, эти мероприятия были лишь ширмой для его секретных переговоров с тогдашним главой "Моссада" Давидом Барнеа и израильскими оперативниками.

По словам американских чиновников, Израиль даже тайно оплачивал Ахмадинежаду жилье и поездки. В свою очередь, экс-президент ради сближения с Западом кардинально сменил имидж: променял привычную ветровку на дорогие костюмы, обновил внешность и стал активно учить английский, пишет издание.

Операция Израиля достигла кульминации в конце февраля 2026 года, в первые дни американо-израильской войны против Ирана. После израильского авиаудара по резиденции Ахмадинежада в Тегеране оперативники "Моссада" на черном Peugeot вывезли его в безопасное место. Однако, по информации газеты, сам политик остался крайне недоволен панической эвакуацией и засомневался в способности Израиля вернуть его на вершину власти.

По сообщению высокопоставленных иранских источников, на которых ссылается газета, на данный момент Ахмадинежад находится под домашним арестом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после того, как спецслужбы Ирана смогли полностью распутать его связи с Израилем после февральских событий, из-за чего экс-президент практически перестал появляться на публике.

Как утверждают источники из окружения экс-президента, на сделку с Израилем его толкнула жажда власти после трех недопусков к выборам в Иране. По их словам, в частных беседах Ахмадинежад заявлял, что в случае прихода к власти признает Израиль в рамках "Авраамовых соглашений".