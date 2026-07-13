Глава НАСА прибыл на Байконур

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур.
- Цель визита — поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур, сообщил Telegram-канал "Юнашев Live".
"Директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Отмечается, что перед рабочим днем на космодроме глава НАСА совершил пробежку.
Ранее Айзекман сообщал о подготовке к его встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.