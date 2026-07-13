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Глава НАСА прибыл на Байконур - РИА Новости, 13.07.2026
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10:24 13.07.2026
Глава НАСА прибыл на Байконур

Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур

© NASA / Bill IngallsГлава НАСА Джаред Айзекман
Глава НАСА Джаред Айзекман - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© NASA / Bill Ingalls
Глава НАСА Джаред Айзекман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур.
  • Цель визита — поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур, сообщил Telegram-канал "Юнашев Live".
"Директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Отмечается, что перед рабочим днем на космодроме глава НАСА совершил пробежку.
Ранее Айзекман сообщал о подготовке к его встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
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В миреБайконур (город)Джаред АйзекманНАСАРоскосмос
 
 
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