Украинские агенты перевозили FPV-дроны в Россию с бытовой техникой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агенты Киева перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях на машинах с бытовой техникой.
- ФСБ сорвала масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области.
- FPV-дроны были заброшены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях и в гаражах готовили их к атакам на аэродромы, сообщила ФСБ России.
FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, сообщает ведомство.
"В дальнейшем агентурой противника средства террора перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область), где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению", - говорится в сообщении.