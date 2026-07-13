Украинские агенты перевозили FPV-дроны в Россию с бытовой техникой

Краткий пересказ от РИА ИИ Агенты Киева перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях на машинах с бытовой техникой.

ФСБ сорвала масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области.

FPV-дроны были заброшены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях и в гаражах готовили их к атакам на аэродромы, сообщила ФСБ России.

По информации ФСБ , сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.

FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, сообщает ведомство.