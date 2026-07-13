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Украинские агенты перевозили FPV-дроны в Россию с бытовой техникой - РИА Новости, 13.07.2026
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08:54 13.07.2026
Украинские агенты перевозили FPV-дроны в Россию с бытовой техникой

Агенты перевозили дроны в Амурскую и Челябинскую области с бытовой техникой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агенты Киева перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях на машинах с бытовой техникой.
  • ФСБ сорвала масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области.
  • FPV-дроны были заброшены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили FPV-дроны к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях и в гаражах готовили их к атакам на аэродромы, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, сообщает ведомство.
"В дальнейшем агентурой противника средства террора перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область), где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению", - говорится в сообщении.
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Челябинская областьКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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