Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию в связи с введением ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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