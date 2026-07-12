"Такого не бывает". Решение Зеленского привело Запад в замешательство

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и скоропостижная кончина американского сенатора Линдси Грэма* после поездки на Украину озадачивают своим совпадением, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.