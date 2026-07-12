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"Такого не бывает". Решение Зеленского привело Запад в замешательство - РИА Новости, 12.07.2026
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21:19 12.07.2026 (обновлено: 23:57 12.07.2026)
"Такого не бывает". Решение Зеленского привело Запад в замешательство

Аналитик Кошкович указал на совпадение увольнения Свириденко и смерти Грэма

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский принял решение отправить правительство в отставку.
  • Американский сенатор Линдси Грэм скончался после поездки на Украину.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и скоропостижная кончина американского сенатора Линдси Грэма* после поездки на Украину озадачивают своим совпадением, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы", — написал он в социальной сети X.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В США сделали неожиданное заявление о России после смерти Грэма*
Вчера, 20:31
Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Раде считают, что Свириденко станет послом Украины в США
Вчера, 15:50
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
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