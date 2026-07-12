Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский принял решение отправить правительство в отставку.
- Американский сенатор Линдси Грэм скончался после поездки на Украину.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и скоропостижная кончина американского сенатора Линдси Грэма* после поездки на Украину озадачивают своим совпадением, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы", — написал он в социальной сети X.
Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов