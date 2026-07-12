Зеленский сделал заявление после смерти Грэма*

Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом*. Архивное фото

Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом*

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил, что провел две встречи с американским сенатором Линдси Грэмом* на этой неделе.

Офис сенатора Грэма* сообщил, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провел две встречи с американским сенатором Линдси Грэмом* перед его смертью. Об этом он заявил в социальной сети X.

« "На этой неделе мы встречались дважды", — написал Зеленский.

Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона , который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.