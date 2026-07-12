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Зеленский сделал заявление после смерти Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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14:45 12.07.2026
Зеленский сделал заявление после смерти Грэма*

Зеленский заявил, что встречался с Грэмом два раза перед его смертью

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом*
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что провел две встречи с американским сенатором Линдси Грэмом* на этой неделе.
  • Офис сенатора Грэма* сообщил, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провел две встречи с американским сенатором Линдси Грэмом* перед его смертью. Об этом он заявил в социальной сети X.
«
"На этой неделе мы встречались дважды", — написал Зеленский.
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Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
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