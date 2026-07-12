Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям.
- Потери украинской стороны составили свыше 220 военнослужащих и военная техника в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Красный Лиман и Щурово.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Поражение нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские в Харьковской области, Красный Лиман и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.