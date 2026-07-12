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"Им прилетит": СМИ раскрыли, что ждет Запад за участие в ударах по России - РИА Новости, 12.07.2026
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"Им прилетит": СМИ раскрыли, что ждет Запад за участие в ударах по России

SC: расчет Запада по ударам вглубь России провалился и обернется против него

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве, Украина
Работа ПВО в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет Запада на то, что удары Украины вглубь России смогут изменить ситуацию в конфликте, провалился, пишет издание Strategic Culture.
  • По мнению автора, поддержка таких атак не повлияла на статус новых регионов России и в итоге может обернуться против самих западных стран.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поддержка Европой и США украинских ударов по территории России не принесла ожидаемого результата и может иметь обратный эффект для самих западных стран, пишет издание Strategic Culture.
«
"Недавние украинские атаки не приводят к значительным изменениям. <…> Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом", — указывается в материале.
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Автор статьи обозначает, что поддерживаемые Западом атаки ВСУ на российские гражданские объекты обернулись провалом. Он пояснил, что противники Москвы надеются на территориальные уступки с ее стороны, но им не удалось никак повлиять на этот вопрос.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что страны коллективного Запада годами используют терроризм как инструмент борьбы с Москвой, руководствуясь принципом "все хорошо, если это против России". По словам президента, западные государства последовательно игнорируют подобные угрозы, когда они направлены против возглавляемой им страны.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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