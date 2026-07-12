Москву и Ереван связывают особые отношения, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения.
- Захарова отметила, что две страны связывает общая история, мир и стратегические планы развития отношений.
- По словам Захаровой, Россия всегда оказывала Армении помощь и поддержку, что связано как с геополитическими факторами, так и с искренней любовью народов двух стран.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Россию и Армению связывают особые отношения, а также искренняя любовь народов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для нас Армения – это не просто суверенное государство, безусловно, это так. Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории", - сказала Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
Она отметила, что две страны связывает мир, межгосударственные отношения и стратегические планы развития этих отношений.
"С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновения. Вот эти настоящие узы, которые не являются узлами, которые являются связями", - подчеркнула Захарова.