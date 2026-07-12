Москву и Ереван связывают особые отношения, заявила Захарова

"С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновения. Вот эти настоящие узы, которые не являются узлами, которые являются связями", - подчеркнула Захарова.