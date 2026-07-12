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Москву и Ереван связывают особые отношения, заявила Захарова - РИА Новости, 12.07.2026
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23:56 12.07.2026
Москву и Ереван связывают особые отношения, заявила Захарова

Захарова: Москву и Ереван связывают особые отношения и искренняя любовь

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения.
  • Захарова отметила, что две страны связывает общая история, мир и стратегические планы развития отношений.
  • По словам Захаровой, Россия всегда оказывала Армении помощь и поддержку, что связано как с геополитическими факторами, так и с искренней любовью народов двух стран.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Россию и Армению связывают особые отношения, а также искренняя любовь народов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для нас Армения – это не просто суверенное государство, безусловно, это так. Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории", - сказала Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
Она отметила, что две страны связывает мир, межгосударственные отношения и стратегические планы развития этих отношений.
"С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновения. Вот эти настоящие узы, которые не являются узлами, которые являются связями", - подчеркнула Захарова.
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В миреРоссияАрменияМария Захарова
 
 
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