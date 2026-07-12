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12:09 12.07.2026 (обновлено: 12:12 12.07.2026)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 155 военных, шесть боевых бронемашин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
  • Группировка "Южная" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных, шесть боевых бронемашин и 30 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Южная" нанесла поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики.
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