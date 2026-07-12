Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 155 военных, шесть боевых бронемашин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Группировка "Южная" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных, шесть боевых бронемашин и 30 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Южная" нанесла поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики.
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