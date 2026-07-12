Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киевской области прогремели взрывы.
- В регионе действовала воздушная тревога.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области в воскресенье, сообщает украинский "24 канал".
"В Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области действовала с 15.51 по 16.07 мск.
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