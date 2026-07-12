Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Взрыв в Мерефянской общине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.