В прохоровском музее открылась выставка "Женское лицо Победы"

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"Выставка у нас называется "Женское лицо Победы"... Мы собрали такую коллекцию. У нас здесь три истории, три разных эпохи. Это Великая Отечественная война, потом Советский Союз в период локальных войн 50-70-х годов и специальная военная операция "Современная Россия". У нас представлены мемориальные вещи выдающихся советских и летчиц, и снайперов… Также у нас представлены личные вещи женщин, которые в партизанских отрядах принимали участие, и женщин, заключенных в концлагерях. Также здесь у нас представлены вещи современных уже участников СВО", - рассказала Рязанова.