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В прохоровском музее открылась выставка "Женское лицо Победы" - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 12.07.2026 (обновлено: 16:39 12.07.2026)
В прохоровском музее открылась выставка "Женское лицо Победы"

РИА Новости: в музее "Прохоровское поле" открыли выставку "Женское лицо Победы"

© РИА НовостиЭкспонаты выставки "Женское лицо Победы" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Экспонаты выставки Женское лицо Победы в музее-заповеднике Прохоровское поле - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Экспонаты выставки "Женское лицо Победы" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 12 июля в музее-заповеднике «Прохоровское поле» открылась выставка «Женское лицо Победы», посвященная 83-й годовщине танкового сражения.
  • На выставке представлены артефакты, охватывающие три эпохи: Великая Отечественная война, период локальных войн 50–70-х годов и специальная военная операция.
  • Среди экспонатов — личные вещи легендарного снайпера Людмилы Павличенко и участницы СВО Екатерины Ивановой, одной из первых женщин, награжденных медалью «За отвагу».
ПРОХОРОВКА (Белгородская область), 12 июл - РИА Новости. Уникальную выставку "Женское лицо Победы", объединившую артефакты от времен Великой Отечественной войны до спецоперации, открыли 12 июля в музее-заповеднике "Прохоровское поле" к 83-й годовщине танкового сражения, рассказал РИА Новости специалист музея Тамара Рязанова.
По ее словам, в проекте участвуют Центральный музей Вооруженных сил РФ, Музей формы одежды, музей "Диарама" и Прохоровский музей-заповедник.
© РИА НовостиЭкспонаты выставки "Женское лицо Победы" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
Экспонаты выставки Женское лицо Победы в музее-заповеднике Прохоровское поле - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Экспонаты выставки "Женское лицо Победы" в музее-заповеднике "Прохоровское поле"
«
"Выставка у нас называется "Женское лицо Победы"... Мы собрали такую коллекцию. У нас здесь три истории, три разных эпохи. Это Великая Отечественная война, потом Советский Союз в период локальных войн 50-70-х годов и специальная военная операция "Современная Россия". У нас представлены мемориальные вещи выдающихся советских и летчиц, и снайперов… Также у нас представлены личные вещи женщин, которые в партизанских отрядах принимали участие, и женщин, заключенных в концлагерях. Также здесь у нас представлены вещи современных уже участников СВО", - рассказала Рязанова.
Она добавила, что в начале выставочного зала представлены плакаты военных лет, отражающие роль женщины на фронте. Также, по ее словам, среди экспонатов есть личные вещи легендарного снайпера Людмилы Павличенко, отдельная витрина посвящена участнице СВО Екатерине Ивановой, одной из первых женщин, награжденных медалью "За отвагу". Рязанова подчеркнула, что музейщики лично связались с ней, и Екатерина передала для выставки свою полевую аптечку и форму.
Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова в беседе с журналистами отметила, что выставка адресована широкой аудитории — историкам, женской аудитории и мужчинам, которые должны знать, что хрупкость женского образа лишь внешняя, а внутренний стержень позволяет поддерживать историю страны и мотивировать на подвиг.
Двенадцатого июля 1943 года во время Курской битвы произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника.
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