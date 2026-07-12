В Израиле назначили дату парламентских выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября, кнессет распустят 17 июля.
- Эти выборы будут первыми за 38 лет, проходящими в установленный законом срок.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Парламентские выборы должны пройти в Израиле 27 октября, кнессет (израильский парламент - ред.) распустят 17 июля, сообщил израильский новостной портал Ynet.
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"Кнессет будет распущен 17 июля, выборы состоятся 27 октября", - говорится в сообщении.
В свою очередь 12-й канал израильского телевидения отмечает, что это будут первые выборы, проходящие в установленный законом срок, за 38 лет.
"Действующее правительство станет первым за 53 года, которое отработало полный срок своих полномочий", - говорится в сообщении.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен участвовать в осенних парламентских выборах и одержать победу.