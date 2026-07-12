Подача документов в ЦИК партией "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва

Подача документов в ЦИК партией "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва

Все подавшие заявки партии представили документы в ЦИК к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦИК принял документы от российской экологической партии "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы.

Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в ГД, представили ЦИК документы

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центризбирком России в воскресенье принял документы российской экологической партии "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы, таким образом, все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в ГД, представили ЦИК документы, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация "Зеленых" во главе с сопредседателями партии Александрой Кудзаговой и Русланом Хвостовым в воскресенье принесли в ЦИК документы, необходимые для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов на думские выборы по одномандатным округам.

Экологическая партия на съезде 5 июля определила 263 кандидата в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу отмечала, что бюллетени на выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу будут содержать не более 11 политических партий.

Ранее все парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также еще пять непарламентских - Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, "Яблоко", "Коммунисты России" и "Родина" - сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Центризбирком уже заверил списки ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.