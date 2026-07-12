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Все подавшие заявки партии представили документы в ЦИК к выборам в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:02 12.07.2026 (обновлено: 11:10 12.07.2026)
Все подавшие заявки партии представили документы в ЦИК к выборам в Госдуму

Все 11 подавших заявки партий представили документы в ЦИК к выборам в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодача документов в ЦИК партией "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва
Подача документов в ЦИК партией Зеленые для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подача документов в ЦИК партией "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК принял документы от российской экологической партии "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы.
  • Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в ГД, представили ЦИК документы
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центризбирком России в воскресенье принял документы российской экологической партии "Зеленые" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы, таким образом, все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в ГД, представили ЦИК документы, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация "Зеленых" во главе с сопредседателями партии Александрой Кудзаговой и Русланом Хвостовым в воскресенье принесли в ЦИК документы, необходимые для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов на думские выборы по одномандатным округам.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму
11 июля, 17:29
Экологическая партия на съезде 5 июля определила 263 кандидата в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу отмечала, что бюллетени на выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу будут содержать не более 11 политических партий.
Ранее все парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также еще пять непарламентских - Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, "Яблоко", "Коммунисты России" и "Родина" - сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Центризбирком уже заверил списки ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Сдача документов кандидатами от партии Партия прямой демократии в депутаты Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
ЦИК принял у Партии прямой демократии документы для участия в выборах в ГД
11 июля, 10:11
 
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