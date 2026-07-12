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Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 55 военных ВСУ - РИА Новости, 12.07.2026
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12:11 12.07.2026
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 55 военных ВСУ

ВСУ потеряли до 55 военных и 17 авто в зоне действий группировки "Днепр"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
  • Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Юровки, Малокатериновки Запорожской области и Новоалександровки Херсонской области.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Уничтожено до 55 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области.
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