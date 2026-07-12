Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 55 военных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Юровки, Малокатериновки Запорожской области и Новоалександровки Херсонской области.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Уничтожено до 55 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области.