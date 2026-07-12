ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 100 раз за минувшие сутки.
- Перехвачены 111 беспилотников, совершены девять артиллерийских обстрелов и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА.
- Один мирный житель погиб, семь ранены в результате атак.
БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 100 раз, кроме того, перехвачены 111 БПЛА, один мирный житель погиб, семь ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 11 муниципалитетов: Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красненский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
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Он добавил, что противник совершил девять артиллерийских обстрелов, а также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 111 беспилотников.
"В Грайвороне в результате очередной целенаправленной атаки террористического киевского режима на мирных жителей погиб ни в чем не повинный ребенок… В Белгородском, Волоконовском и Краснояружском округах ранения получили семь человек. Двое пострадавших продолжают лечение в больницах", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в субботу в больницу обратились еще два мирных жителя: мужчина, который получил слепые осколочные ранения плеча и бедра в результате ракетного обстрела Белгорода 3 июля, и женщина, которая получила акубаротравму при детонации FPV-дрона 9 июля в городе Шебекино.
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