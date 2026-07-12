ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские войска атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 100 раз за минувшие сутки.

Перехвачены 111 беспилотников, совершены девять артиллерийских обстрелов и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

Один мирный житель погиб, семь ранены в результате атак.

БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 100 раз, кроме того, перехвачены 111 БПЛА, один мирный житель погиб, семь ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он добавил, что противник совершил девять артиллерийских обстрелов, а также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 111 беспилотников.

"В Грайвороне в результате очередной целенаправленной атаки террористического киевского режима на мирных жителей погиб ни в чем не повинный ребенок… В Белгородском, Волоконовском и Краснояружском округах ранения получили семь человек. Двое пострадавших продолжают лечение в больницах", - подчеркнул врио губернатора.