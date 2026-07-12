ВС России поразили два сухогруза и морской паром в Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины в порту "Черноморск".
- Поражен морской паром и два сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Морской паром и два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, поражены в ходе ночных ударов в порту "Черноморск", сообщило Минобороны РФ.
"Кроме того, в порту "Черноморск" поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18