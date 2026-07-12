ВС России поразили два сухогруза и морской паром в Черноморске

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Морской паром и два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, поражены в ходе ночных ударов в порту "Черноморск", сообщило Минобороны РФ.

"Кроме того, в порту "Черноморск" поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия", - говорится в сообщении.