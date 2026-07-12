Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту.

Новый стандарт закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача.

Врач скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен быстро принимать сложные клинические решения и действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

"С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача", - сказал Власов.

Он добавил, что специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.