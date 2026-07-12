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Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту - РИА Новости, 12.07.2026
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02:44 12.07.2026
Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках
Автомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили скорой помощи у здания ФМБА в Химках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту.
  • Новый стандарт закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача.
  • Врач скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен быстро принимать сложные клинические решения и действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
"С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача", - сказал Власов.
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Он добавил, что специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.
"По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня", - заключил Власов.
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