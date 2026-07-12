Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту.
- Новый стандарт закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача.
- Врач скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен быстро принимать сложные клинические решения и действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
"С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача", - сказал Власов.
Он добавил, что специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.
"По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня", - заключил Власов.
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