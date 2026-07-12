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Врач рассказал, что делать при ожоге от медузы - РИА Новости, 12.07.2026
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12:15 12.07.2026
Врач рассказал, что делать при ожоге от медузы

Врач Булатов посоветовал промыть место ожога от медузы соленой водой

© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХМедуза морская крапива
Медуза морская крапива - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХ
Медуза морская крапива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поврежденное ожогом от медузы место следует промыть соленой водой, а не пресной.
  • Необходимо удалить стрекательные клетки медузы с места ожога и при сильном жжении приложить лед.
  • При ухудшении самочувствия и возникновении аллергической реакции после ожога медузы нужно обратиться за медицинской помощью.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Поврежденное ожогом от медузы место следует промыть соленой водой, удалить выпущенные медузой стрекательные клетки и приложить лед, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, Юрий Булатов.
"Если медуза вас ужалила, то первое, что надо сделать, – промыть место ожога соленой водой. Нельзя промывать пресной водой, это усугубит неприятные симптомы. Затем следует удалить остатки выпущенных медузой стрекательных клеток, в которых находится токсин. Это можно сделать тонким пластиком – например, банковской картой, или же растереть место ожога жестким махровым полотенцем. Поможет и пинцет", - отметил Булатов.
При сильном жжении можно приложить пакет со льдом, предварительно обернув его в тонкую ткань, продолжил он. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. После ожога важно пить больше воды, не трогать и не растирать поврежденный участок, посоветовал врач. Кроме того, не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами, добавил собеседник агентства.
"Все симптомы чаще всего проходят в течение нескольких часов, однако при ухудшении самочувствия и возникновении аллергической реакции обязательно обратитесь за медицинской помощью", - подчеркнул Булатов.
Врач отметил, что ядовитые медузы способны жалить еще в течение месяца после гибели. Об этом, по словам Булатова, часто забывают неосторожные купальщики.
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