Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 495 военных и военную технику.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 495 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Романки, Подгавриловка, Гавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Любицкое, Мировка и Новорозовка Запорожской области.
"Противник потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18