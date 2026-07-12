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Володин отметил стратегическое значение развития почтовой связи - РИА Новости, 12.07.2026
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10:11 12.07.2026
Володин отметил стратегическое значение развития почтовой связи

Володин поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов «Почты России» с профессиональным праздником.
  • Володин отметил, что развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России.
  • 8 июля Госдума приняла закон, направленный на модернизацию почтовых отделений и улучшение условий труда.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с профессиональным праздником, отметив, что развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России, сообщается на сайте палаты парламента.
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2026 году эта дата приходится на 12 июля.
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"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с профессиональным праздником", - сказано в публикации.
Также председатель ГД поблагодарил работников и ветеранов "Почты России" за добросовестное отношение делу, пожелал им успехов и всего наилучшего.
"Развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России. От четкой и слаженной работы почтальонов зависит доставка пенсий, пособий, посылок для миллионов наших граждан. Особенно на отдаленных территориях и в небольших поселках", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
По его словам, важно, объединив возможности, делать все необходимое для сохранения и модернизации почтовых отделений, улучшения условий труда, внедрения современных, удобных для людей сервисов и услуг.
Восьмого июля Госдума приняла закон, направленный на решение данных задач.
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