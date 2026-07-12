Володин отметил стратегическое значение развития почтовой связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов «Почты России» с профессиональным праздником.

Володин отметил, что развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России.

8 июля Госдума приняла закон, направленный на модернизацию почтовых отделений и улучшение условий труда.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с профессиональным праздником, отметив, что развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России, сообщается на сайте палаты парламента.

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2026 году эта дата приходится на 12 июля.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с профессиональным праздником", - сказано в публикации

Также председатель ГД поблагодарил работников и ветеранов "Почты России" за добросовестное отношение делу, пожелал им успехов и всего наилучшего.

"Развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России. От четкой и слаженной работы почтальонов зависит доставка пенсий, пособий, посылок для миллионов наших граждан. Особенно на отдаленных территориях и в небольших поселках", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

По его словам, важно, объединив возможности, делать все необходимое для сохранения и модернизации почтовых отделений, улучшения условий труда, внедрения современных, удобных для людей сервисов и услуг.