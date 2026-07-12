В срыве меморандума США и Ирана могут обвинить Вэнса, пишет Politico

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента США Джей Ди Вэнса.
- Меморандум о взаимопонимании, по всей видимости, станет провальным, считает бывший чиновник из администрации Трампа.
- По его мнению, именно Вэнс рискует потерять больше всех.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на ключевого переговорщика от американской стороны по данному соглашению, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.
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"Именно он (Вэнс - ред.) рискует потерять больше всех... Этот меморандум о взаимопонимании, по всей видимости, станет провальным, и ответственность за это лежит на нем", - приводит издание слова бывшего чиновника.
Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня
26 июня, 19:00
По мнению собеседника издания, нарушение режима прекращения огня было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия: увязывание ливанского вопроса с режимом прекращения огня в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над проливом.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения конфликта между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий.
При этом президент США 8 июля заявил, что режим прекращения огня больше не действует.