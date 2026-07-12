В срыве меморандума США и Ирана могут обвинить Вэнса, пишет Politico

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на ключевого переговорщика от американской стороны по данному соглашению, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.