МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил руководство России за поставку гуманитарной помощи.

По его словам, помощь включает в себя медикаменты, в том числе инсулин, а ее общий объем составляет более 35 тонн.

КАРАКАС, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил руководство России за поставку гуманитарной помощи.

« "Благодарим правительство президента Владимира Путина и посла в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова за солидарность и быструю реакцию в условиях чрезвычайной ситуации", - написал Хиль в соцсети Х в связи с прибытием в Каракас второго самолета с российской гуманитарной помощью.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что поставка включает в себя медикаменты, в том числе инсулин, а также предметы для людей, размещенных в лагерях для пострадавших.

« "Гуманитарная помощь объемом более 35 тонн свидетельствует об укреплении нашего стратегического партнерства", - заявил министр.

Самолет в аэропорту встречали министр иностранных дел Венесуэлы Хиль и посол РФ Мелик-Багдасаров.

Ранее Россия доставила в Венесуэлу первую партию из десяти тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения, в нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе.