МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил руководство России за поставку гуманитарной помощи.
- По его словам, помощь включает в себя медикаменты, в том числе инсулин, а ее общий объем составляет более 35 тонн.
КАРАКАС, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил руководство России за поставку гуманитарной помощи.
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"Благодарим правительство президента Владимира Путина и посла в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова за солидарность и быструю реакцию в условиях чрезвычайной ситуации", - написал Хиль в соцсети Х в связи с прибытием в Каракас второго самолета с российской гуманитарной помощью.
Глава МИД Венесуэлы отметил, что поставка включает в себя медикаменты, в том числе инсулин, а также предметы для людей, размещенных в лагерях для пострадавших.
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"Гуманитарная помощь объемом более 35 тонн свидетельствует об укреплении нашего стратегического партнерства", - заявил министр.
Самолет в аэропорту встречали министр иностранных дел Венесуэлы Хиль и посол РФ Мелик-Багдасаров.
Ранее Россия доставила в Венесуэлу первую партию из десяти тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения, в нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе.
Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4490, во временных лагерях размещены 18 437 человек.