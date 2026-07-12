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В Венесуэлу прибыл самолет с гуманитарной помощью из России - РИА Новости, 12.07.2026
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16:09 12.07.2026 (обновлено: 16:18 12.07.2026)
В Венесуэлу прибыл самолет с гуманитарной помощью из России

В Венесуэлу прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из России

© РИА НовостиСамолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу
Самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших в результате землетрясения прибыл в Венесуэлу.
  • В первую партию гуманитарной помощи, доставленную накануне, входили продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости.
КАРАКАС, 12 июл - РИА Новости. Второй самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших в результате землетрясения прибыл в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет в аэропорту встречали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
Накануне Россия доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения, в нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости, сообщал РИА Новости посол РФ в Каракасе.
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