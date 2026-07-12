В Венесуэлу прибыл самолет с гуманитарной помощью из России

КАРАКАС, 12 июл - РИА Новости. Второй самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших в результате землетрясения прибыл в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне Россия доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения, в нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости, сообщал РИА Новости посол РФ в Каракасе.