Краткий пересказ от РИА ИИ Зеркальный пруд в центре Вашингтона снова осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ.

Президент США Дональд Трамп объявил о ремонте пруда между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, но вскоре после ремонта вода в пруду позеленела.

После заявления президента США о порче покрытия на дне водоема пруд огородили двухметровым забором и установили системы видеонаблюдения.

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Зеркальный пруд в центре Вашингтона снова осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ, сообщило издание Зеркальный пруд в центре Вашингтона снова осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ, сообщило издание Hill

"Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна вновь осушают для очередного этапа ремонта, что стало еще одной неудачей в многомиллионной реконструкции исторической достопримечательности Вашингтона , проводимой по инициативе президента Трампа ", - пишет издание.

В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что власти отремонтируют пруд между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Американские СМИ оценивали расходы на реновацию в 16 миллионов долларов.

После заявления президента США о порче группой лиц нового покрытия на дне водоема, вдоль пруда появились системы видео наблюдения, пруд огородили двухметровым забором. Вандалы, по словам Трампа, прорезали борозду в более чем 90 метров в фасаде бассейна и залили в него агрессивные химикаты.