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В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд - РИА Новости, 12.07.2026
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01:21 12.07.2026
В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд

Зеркальный пруд в Вашингтоне снова осушают для проведения ремонта

© REUTERS / Aaron SchwartzЗеркальный пруд в Вашингтоне
Зеркальный пруд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Aaron Schwartz
Зеркальный пруд в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеркальный пруд в центре Вашингтона снова осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ.
  • Президент США Дональд Трамп объявил о ремонте пруда между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, но вскоре после ремонта вода в пруду позеленела.
  • После заявления президента США о порче покрытия на дне водоема пруд огородили двухметровым забором и установили системы видеонаблюдения.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Зеркальный пруд в центре Вашингтона снова осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ, сообщило издание Hill.
"Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна вновь осушают для очередного этапа ремонта, что стало еще одной неудачей в многомиллионной реконструкции исторической достопримечательности Вашингтона, проводимой по инициативе президента Трампа", - пишет издание.
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В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что власти отремонтируют пруд между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Американские СМИ оценивали расходы на реновацию в 16 миллионов долларов.
После заявления президента США о порче группой лиц нового покрытия на дне водоема, вдоль пруда появились системы видео наблюдения, пруд огородили двухметровым забором. Вандалы, по словам Трампа, прорезали борозду в более чем 90 метров в фасаде бассейна и залили в него агрессивные химикаты.
Зеркальный пруд – знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта". Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.
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