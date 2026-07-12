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"Укроборонпром" уволил двух руководителей после взрывов в Вишневом - РИА Новости, 12.07.2026
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19:41 12.07.2026
"Укроборонпром" уволил двух руководителей после взрывов в Вишневом

"Укроборонпром" уволил 2 руководителей за нарушение правил хранения боеприпасов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК Укроборонпром в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госконцерн «Укроборонпром» заявил об увольнении двух руководителей за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.
  • Склад с оружием в Вишневом разместили рядом с жилыми домами вопреки инструкциям.
  • Другие должностные лица также уволены и будут нести уголовную ответственность.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госконцерн "Укроборонпром", которому принадлежал склад в Вишневом, где ранее произошли взрывы, заявил об увольнении двух руководителей за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.
Владимир Зеленский в субботу признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где произошел взрыв, разместили в населенном пункте рядом с жилыми домами. Он добавил, что руководители двух структур "Укроборонпрома" разместили склад в городе рядом с жилыми домами якобы вопреки инструкциям.
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"Руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна.

В сообщении говорится, что также уволены другие должностные лица, "чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям". Как сообщает "Укроборонпром", кроме увольнения, они также будут нести уголовную ответственность.
В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.
По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и минобороны Украины.
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