"Укроборонпром" уволил двух руководителей после взрывов в Вишневом

Краткий пересказ от РИА ИИ Госконцерн «Укроборонпром» заявил об увольнении двух руководителей за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.

Склад с оружием в Вишневом разместили рядом с жилыми домами вопреки инструкциям.

Другие должностные лица также уволены и будут нести уголовную ответственность.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госконцерн "Укроборонпром", которому принадлежал склад в Вишневом, где ранее произошли взрывы, заявил об увольнении двух руководителей за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.

Владимир Зеленский в субботу признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области , где произошел взрыв, разместили в населенном пункте рядом с жилыми домами. Он добавил, что руководители двух структур "Укроборонпрома" разместили склад в городе рядом с жилыми домами якобы вопреки инструкциям.

« "Руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна.

В сообщении говорится, что также уволены другие должностные лица, "чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям". Как сообщает "Укроборонпром", кроме увольнения, они также будут нести уголовную ответственность.

В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе были открыты пункты эвакуации.