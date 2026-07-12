В Раде рассказали, кто может стать премьером Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера Украины.
- По заявлению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, с наибольшей вероятностью новым премьер-министром станет глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
Ранее в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера.
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"По моей информации, на 99%, я думаю, что оно уже решено. Там остается небольшая условная интрига. Будет Сергей Корецкий", - заявил Железняк на видео, опубликованном в своем Youtube-канале.
По словам Железняка, состав будущего украинского правительства пока неизвестен.
Ранее Железняк сообщал, что на должность премьера рассматриваются бывший премьер, а сейчас министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Федоров, глава "Нафтогаз Украины" Корецкий и мэр Харькова Терехов.
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