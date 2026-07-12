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"В этом году". СМИ сообщили о вопиющем решении Германии в отношении Украины - РИА Новости, 12.07.2026
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18:49 12.07.2026
"В этом году". СМИ сообщили о вопиющем решении Германии в отношении Украины

Reuters: Германия профинансирует закупку 50 тыс ударных дронов для Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Флаг и герб Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия оплатит партию из 50 тысяч ударных БПЛА для Украины.
  • Заказ включает в себя FPV-дроны Shrike, которые выпускает украинский производитель SkyFall с использованием программного обеспечения от американского разработчика Auterion.
  • Часть беспилотников уже поставлена правительству Украины, остальные должны быть отправлены в этом году.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Германия оплатит партию ударных БПЛА для Украины в количестве 50 тысяч штук, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Этот заказ является одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством", — говорится в материале.
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По данным агентства, заказ включает в себя FPV-дроны Shrike, которые выпускаются украинским производителем SkyFall и используют программное обеспечение от американского оборонного разработчика Auterion для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета.
Гендиректор Auterion Лоренц Майер заявил, что стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро, и он оплачивается "одной из европейских стран".
"Часть беспилотников уже поставлена ​​правительству Украины, а остальные должны быть отправлены в этом году", — сообщил Майер агентству.
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В компании SkyFall подтвердили участие ФРГ в сделке, однако не стали разглашать подробности.
Минобороны Германии и Украины отказались от комментариев.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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