"В этом году". СМИ сообщили о вопиющем решении Германии в отношении Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия оплатит партию из 50 тысяч ударных БПЛА для Украины.
- Заказ включает в себя FPV-дроны Shrike, которые выпускает украинский производитель SkyFall с использованием программного обеспечения от американского разработчика Auterion.
- Часть беспилотников уже поставлена правительству Украины, остальные должны быть отправлены в этом году.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Германия оплатит партию ударных БПЛА для Украины в количестве 50 тысяч штук, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Этот заказ является одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством", — говорится в материале.
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По данным агентства, заказ включает в себя FPV-дроны Shrike, которые выпускаются украинским производителем SkyFall и используют программное обеспечение от американского оборонного разработчика Auterion для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета.
Гендиректор Auterion Лоренц Майер заявил, что стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро, и он оплачивается "одной из европейских стран".
"Часть беспилотников уже поставлена правительству Украины, а остальные должны быть отправлены в этом году", — сообщил Майер агентству.
В компании SkyFall подтвердили участие ФРГ в сделке, однако не стали разглашать подробности.
Минобороны Германии и Украины отказались от комментариев.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.