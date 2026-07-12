"В этом году". СМИ сообщили о вопиющем решении Германии в отношении Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия оплатит партию из 50 тысяч ударных БПЛА для Украины.

Заказ включает в себя FPV-дроны Shrike, которые выпускает украинский производитель SkyFall с использованием программного обеспечения от американского разработчика Auterion.

Часть беспилотников уже поставлена правительству Украины, остальные должны быть отправлены в этом году.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Германия оплатит партию ударных БПЛА для Украины в количестве 50 тысяч штук, сообщает агентство Германия оплатит партию ударных БПЛА для Украины в количестве 50 тысяч штук, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Этот заказ является одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством", — говорится в материале.

По данным агентства, заказ включает в себя FPV-дроны Shrike, которые выпускаются украинским производителем SkyFall и используют программное обеспечение от американского оборонного разработчика Auterion для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета.

Гендиректор Auterion Лоренц Майер заявил, что стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро, и он оплачивается "одной из европейских стран".

"Часть беспилотников уже поставлена ​​правительству Украины , а остальные должны быть отправлены в этом году", — сообщил Майер агентству.

В компании SkyFall подтвердили участие ФРГ в сделке, однако не стали разглашать подробности.

Минобороны Германии и Украины отказались от комментариев.