Киев заявил, что в июне выплатил по долгам более 400 миллионов долларов

"За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 269,7 миллиона долларов, в том числе 211,5 миллиона долларов - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.

Согласно данным регулятора, в мае Украина заплатила в счет погашения госдолга чуть более 400 миллионов долларов, а в апреле – более 970 миллионов долларов.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.