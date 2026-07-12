Киев заявил, что в июне выплатил по долгам более 400 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне Украина заплатила более 400 миллионов долларов в счет погашения госдолга, говорится в сообщении Нацбанка.
- Из этой суммы 269,7 миллиона долларов направили на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, включая 211,5 миллиона долларов — перед Всемирным банком, а также 171,5 миллиона долларов — Международному валютному фонду.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украина в июне заплатила в счет погашения госдолга более 400 миллионов долларов, свидетельствуют данные национального банка.
«
"За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 269,7 миллиона долларов, в том числе 211,5 миллиона долларов - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
По информации регулятора, кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду 171,5 миллиона долларов.
Согласно данным регулятора, в мае Украина заплатила в счет погашения госдолга чуть более 400 миллионов долларов, а в апреле – более 970 миллионов долларов.
По данным минфина страны, по состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг составляет 210,6 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.