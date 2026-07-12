Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали кандидатуру на пост нового премьер-министра - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 12.07.2026
На Украине назвали кандидатуру на пост нового премьер-министра

На Украине назвали главу "Нафтогаза" Корецкого кандидатом на пост премьера

© РИА НовостиЗдание кабинета министров Украины в Киеве
Здание кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Здание кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
  • Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким и поблагодарил его за работу, что издание «Страна.ua» расценивает как намек на возможное назначение Корецкого новым премьер-министром.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Издание указывает, что Владимир Зеленский 12 июля опубликовал в своих соцсетях фотографию с ним и поблагодарил за работу в "Нафтогазе" и "Укрнафте".
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Раде считают, что Свириденко станет послом Украины в США
Вчера, 15:50
"Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером", — говорится в материале.
По данным издания, Корецкий связан со сбежавшим с Украины бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
Вчера, 15:18
"Окружение Зеленского (так называемая "Семья") ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского "Укрнафтой" (до того Корецкий управлял сетью заправок WOG). Затем "Семья" продвинула его на должность главы НАК "Нафтогаз", где он заменил ещё одного "семейного" менеджера Чернышова", — пишет "Страна".
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьера Юлию Свириденко. Он добавил, что предложил ей возглавить новое направление. По словам главы киевского режима, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве вместе с парламентариями.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"В ближайшее время". СМИ сообщили Киеву плохие новости из-за решения Трампа
Вчера, 11:10
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичСтрана.uaУкрнафтаНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала