На Украине назвали кандидатуру на пост нового премьер-министра

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким и поблагодарил его за работу, что издание «Страна.ua» расценивает как намек на возможное назначение Корецкого новым премьер-министром.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.

Издание указывает, что Владимир Зеленский 12 июля опубликовал в своих соцсетях фотографию с ним и поблагодарил за работу в " Нафтогазе " и "Укрнафте".

"Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером", — говорится в материале.

По данным издания, Корецкий связан со сбежавшим с Украины бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

"Окружение Зеленского (так называемая "Семья") ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского "Укрнафтой" (до того Корецкий управлял сетью заправок WOG). Затем "Семья" продвинула его на должность главы НАК "Нафтогаз", где он заменил ещё одного "семейного" менеджера Чернышова", — пишет "Страна".