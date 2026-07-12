Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
- Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким и поблагодарил его за работу, что издание «Страна.ua» расценивает как намек на возможное назначение Корецкого новым премьер-министром.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Издание указывает, что Владимир Зеленский 12 июля опубликовал в своих соцсетях фотографию с ним и поблагодарил за работу в "Нафтогазе" и "Укрнафте".
"Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером", — говорится в материале.
По данным издания, Корецкий связан со сбежавшим с Украины бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
"Окружение Зеленского (так называемая "Семья") ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского "Укрнафтой" (до того Корецкий управлял сетью заправок WOG). Затем "Семья" продвинула его на должность главы НАК "Нафтогаз", где он заменил ещё одного "семейного" менеджера Чернышова", — пишет "Страна".
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьера Юлию Свириденко. Он добавил, что предложил ей возглавить новое направление. По словам главы киевского режима, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве вместе с парламентариями.