ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18